Toyota heeft vrijdag met de Japanner Kamui Kobayashi de poleposition gepakt in de Zes Uur van Spa-Francorchamps, de openingsmanche in het WK endurance. Stoffel Vandoorne (Oreca-Gibson Jota) werd zesde in de LMP2, terwijl de Porsche van Alessio Picariello zaterdag vanaf de derde plaats zal starten in de GTE-Am-klasse.