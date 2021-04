Met ritwinst en de leiderstrui zorgde de Spanjaard Marc Soler vrijdag in de Ronde van Romandië (WorldTour) voor een van de eerste hoogtepunten in het seizoen van het Movistar Team. Bij zijn aankomst ging het vingertje veelzeggend voor de mond. “We deden altijd alles stap per stap”, verdedigde hij zich na afloop.