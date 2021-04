62 jobs op de tocht bij De Lijn in Limburg door afschaffing bushaltes

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn kost in Limburg zo'n 60 jobs.Dat becijferde vakbond ACOD nadat eerder bekend werd dat 1.200 of een kwart van de Limburgse bushaltes verdwijnt. Limburg is daarmee de enige provincie in Vlaanderen die jobs verliest in het plan rond de basisbereikbaarheid. Doel van De Lijn is lege bussen vermijden. Maar opnieuw treft het de Limburgse busgebruiker én -chauffeur.

