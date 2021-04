Kajakkers op de Maas worden ingezet in de strijd tegen het zwerfvuil. — © TV Limburg

Wie vanaf vandaag wil kajakken op de Maas, kan er voor kiezen om tijdens zijn of haar afvaart plastic afval op te ruimen. Het is een initiatief van Kajak Maasland en het Rivierpark Maasvallei. Op 8 jaar tijd haalden vrijwilligers al meer dan 100 ton zwerfvuil op uit de rivier. Met deze actie hopen ze in het Maasland dat mensen zich meer bewust worden van het probleem rond zwerfvuil.