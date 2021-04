In onze provincie is men nu ook gestart met de vaccinaties van Johnson & Johnson. Het gaat dan vooral om thuisvaccinaties omdat er maar één prik nodig is van het vaccin. Zo kregen gisteren al 53 mensen uit Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem hun Johnson & Johnson-vaccin. Vandaag gingen huisartsen op ronde in Maasmechelen en Lanaken. En wij mochten mee.

