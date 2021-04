Erik Buntinx: 'Vaccinatietempo ligt ongelofelijk traag'

''De vaccinaties verlopen ongelofelijk traag'', dat zegt dr. Erik Buntinx van het Anima Research Center in Alken. Het medisch onderzoekscentrum test een Chinees-Amerikaans coronavaccin om op termijn de vaccinaties te versnellen. Volgende week worden in 15 Limburgse vaccinatiecentra 68.710 vaccins gezet. Volgens de Alkense dokter zijn we nog lang niet van het virus verlost. Buntinx spreekt zelfs over tientallen jaren.

