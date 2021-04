Mooi weer bij opening terrassen op 8 mei of blijft het koud?

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en hopen op een normale zomer en een versoepeling van de coronamaatregelen. Ook in Limburg wordt een stormloop verwacht op de terrassen, op 8 mei. Nog een weekje geduld. Veel zal afhangen van het weer. Wordt het eindelijk mooi of blijft het koud? Wel, volgende de laatste vooruitzichten krijgen we een gemiddelde temperatuur van een graad of 17 met af en toe een bui. Volgens Horeca Vlaanderen zijn het vooral de cafés en brasseries die hun voordeel zullen halen uit de heropening van de terrassen. Voor de meeste gastronomische restaurants geldt dat niet. Voor de horeca is het hoog tijd, maar ook de klanten snakken naar een terrasje. En dan zullen zelfs een paar druppels regen hen niet tegenhouden. Dat weten ze ook in Hasselt.