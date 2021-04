DOE DE TEST. Welke rol speelt geld in jouw relatie? Doe de test met relatie-experte Rika Ponnet

Geld is macht. Geld geeft vrijheid, de vrijheid om te kiezen, te bepalen, vooral in een relatie. Dat kan in je relatie tot veel frustratie leiden, tot conflicten en verzuring zelfs. Praten over geld, onderhandelen en afspraken maken: het lijkt onromantisch, maar is de sleutel om weg te blijven uit een mijnenveld. Het feit dat je dit niet doet of weigert te doen, heeft altijd betekenis. Vraag je af waarom. Vaak spelen allerlei angsten een onderliggende rol.