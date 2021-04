Blessure houdt Mbappé dit weekend aan de kant, haalt sterkhouder CL-duel met City?

“Hij voelt ongemak in zijn rechterkuit. We hopen dat het niet te erg is en we snel weer op hem kunnen rekenen”, vertelde PSG-coach Mauricio Pochettino vrijdag.

De blessure komt heel ongelegen nu PSG volgende week dinsdag tegen Manchester City een 1-2 achterstand moet ophalen om door te stoten naar de finale van de Champions League...

In de Ligue 1 volgt PSG met nog vier speeldagen te gaan op een punt van leider Rijsel.