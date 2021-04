Volgens een vernieuwde lozingsvergunning mag Nyrstar in Overpelt-Fabriek tot eind 2025 dagelijks chloriden, sulfaat en selenium in de Eindergatloop lozen. Volgens Groen Pelt gaat het om een ernstige vervuiling die moet stoppen. — © gvb

Pelt

Volgens een vernieuwde lozingsvergunning mag Nyrstar in Overpelt-Fabriek tot eind 2025 dagelijks chloriden, sulfaat en selenium in de Eindergatloop lozen. Groen Pelt klaagde op de gemeenteraad aan dat het gemeentebestuur en de provincie bij de aanvraag geen einde hebben gesteld aan de vervuiling. Het bedrijf zelf reageert dat het voldoet aan alle normen en investeerde in een waterzuivering.