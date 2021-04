Nairo Quintana (31) won de openingsrit van de Ronde van Asturië. De Colombiaan finishte solo in Pola de Lena nadat hij zijn twee medevluchters, Hector Carretero en Pierre Latour, achterliet in de finale. Het was meteen de eerste zege van het seizoen voor Quintana en zijn ploeg Arkéa-Samsic. De Colombiaan is uiteraard ook de eerste leider in deze driedaagse Spaanse rittenkoers.