Vier klassen en buitenschoolse opvang dicht in Diepenbeek

“In de Diepenbeekse gemeentelijke kleuter- en basisschool blijven volgende week twee klasjes in de kleuterschool en twee in het lager onderwijs dicht. Er is een coronavaststelling gebeurd bij een tiental kinderen en een vijftal leerkrachten en omkaderend personeel”, zegt burgemeester Rik Kriekels (N-VA). “Voor de rest van de school stelt het probleem zich niet. Daar gaan de lessen gewoon verder. Ook in de buitenschoolse kinderopvang bij vrije basisschool Paleis is er een corona-uitbraak vastgesteld bij twee kinderen. Ook daar blijft de voor- en naschoolse opvang volgende week dicht.”