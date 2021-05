Fotograaf Bjorn Steinbekk vloog met zijn drone al verschillende keren over de IJslandse vulkaan Fagradalsfjall, die op 19 maart begon uit te barsten. Boven een vulkaan vliegen is natuurlijk niet evident wanneer lava van minstens 700 graden Celsius de lucht in wordt gespuwd. Maar wat gebeurt er als je te laag vliegt? Steinbekk heeft het jammer genoeg zelf ondervonden.