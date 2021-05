ROYALS. Gokken op de babynaam van prins Harry en Meghan Markle, zo blijft koningin Máxima fit

Het is babynamen gissen: welke naam krijgt de dochter van prins Harry en Meghan Markle? En koningin Máxima, eerder deze week in Belgische mode, onthult hoe zij en haar drie dochters fit blijven. Alle roddels en weetjes uit koninklijke kringen op een rij.

Feest in Noorwegen. Daar is de oudste dochter van prinses Märtha Louise achttien jaar geworden. Ze zette het meisje, dat luistert naar de naam Maud Angelica, in de bloemetjes via Instagram. “Je bent een stralend licht in deze wereld, je ziet iedereen om je heen, je bent bewust, nieuwsgierig, filosofisch, diep, grappig, creatief, een beetje eigenzinnig, nerdy en vooral dapper. Je hebt al veel mensenlevens gered door je woorden en wijsheid. Ik ben zo trots op alles wat je tot nu toe hebt bereikt en op alles wat je in de toekomst zult doen. Wees trouw aan jezelf, mijn liefste. Jij rockt! Jij schijnt! Wees gewoon jezelf. Je bent meer dan genoeg en de keren dat je daaraan twijfelt, zijn we hier allemaal om jou eraan te herinneren. We staan ​​voor je klaar. Ik hou enorm veel van je”, schrijft ze bij een fotoreeks.

Nu het einde van de tweede zwangerschap van Meghan Markle nadert – ze moet eind deze lente bevallen – wordt er volop gegokt op de naam van haar dochter. De populairste naam volgens de bookmakers? Diana, wat een mooi eerbetoon zou zijn aan de in 1997 overleden mama van prins Harry. Er wordt ook vlotjes geld ingezet op de meisjesnamen Alice, de naam van prins Philip zijn moeder. Ook andere namen met de beginletter ‘A’ blijken grote kanshebbers: Alexandra, Allegra, Abigail en Anne. Experts ter zake wijken af van Diana als mogelijke voornaam. Exact dezelfde voornaam als de prinses van Wales zou ertoe leiden dat er nog meer interesse is in het leven van het kindje, wat niet strookt met de drang naar veel privacy van prins Harry en Meghan Markle. Diana als tweede naam is waarschijnlijker. Iets waarschijnlijker maar, want prinses Charlotte, dochter van prins William en Kate Middleton, kreeg ook al Diana als middelste naam.

Deze week was er ook veel te doen rond de tiende huwelijksverjaardag van prins William en Kate Middleton. Ze vierden hun jubileum met twee nieuwe romantische foto’s, waarop ze elkaar omhelzen, en een zeemzoet filmpje op het platteland waarin ook hun drie kinderen voorkomen. Opvallend aan de twee foto’s is dat de hertog en hertogin voor rockfotograaf Chris Floyd kozen, die onder meer samenwerkte met David Bowie en Paul McCartney. Het resultaat was volgens onze royaltywatcher Wim Dehandschutter echter weinige rock-’n-roll. “Alsof de fotograaf een foto van een stukje klassieke muziek heeft gemaakt”, zei hij daarover. Hij voegde eraan toe dat bovenstaande zwart-witfoto van Harry en Meghan veel meer glamour en rock-’n-roll uitstraalt. Kate en William blijven vooral braafjes en klassiek.

Weetje: de halsketting (linkse foto) die Kate Middleton draagt op de beelden is de zogenoemde Daisy Heritage-hanger van Asprey. Het juweel is handgemaakt met witgoud en diamanten en is te koop voor 10.250 euro.

© ISOPIX

Zondag 2 mei wordt ook een mooie dag voor het Britse koningshuis, dat echter nog steeds in rouw is om het verlies van prins Philip: prinses Charlotte mag dan al zes kaarsjes uitblazen op haar birthday cake. Naar alle waarschijnlijkheid zullen die dag ook nieuwe foto’s van het meisjes worden vrijgegeven. Hier alvast nog eens de foto van vorig jaar, om straks te kunnen zien hoeveel ze is veranderd.

© AFP

Afgelopen dinsdag vierde de Nederlandse koning Willem-Alexander zijn 54ste verjaardag en al voor de achtste keer Koningsdag. Naar goede gewoonte dosten de leden van zijn gezin zich mooi uit voor de heuglijke dag. Voor koningin Máxima betekende het dat ze ging shoppen in de collectie van het Belgische modehuis Natan. Ze droeg een rok, waarin twee groene tinten samenkomen, en een bijpassende blouse. Ze werkte de outfit af met een hoed van de Belgische ontwerpster Fabienne Delvigne. Haar okergele pumps vond ze in de collectie van het Italiaanse label Gianvito Rossi. Dochters prinses Amalia (rechts) en prinses Ariane (links) vonden ook een ontwerp van Edouard Vermeulen naar hun smaak.

© ISOPIX

Het Nederlandse magazine Linda weet trouwens hoe de koningin en haar drie dochters fit bleven tijdens de aanhoudende coronacrisis: ze volgden digitale sportlessen. “Met apps konden we kleine work-outs doen”, vertelde de vorstin toen ze in Amersfoort de Koningsspelen opende. Toen de fysieke sportlessen weer konden doorgaan, hervatten de dochters naar eigen zeggen hun hobby: hockey. En de vorstin zelf? Zij wandelde veel in het bos rond Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Ze ging ook soms joggen om het hoofd leeg te maken en frisse lucht op te snuiven in het gezelschap van de honden.