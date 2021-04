Lewis Hamilton tijdens tweede oefensessie GP van Portugal net iets sneller dan Max Verstappen

Lewis Hamilton heeft tijdens de tweede oefensessie op het circuit van Portimao de snelste tijd gereden. De zevenvoudig F1-kampioen was slechts een tiende sneller dan Verstappen, dat belooft voor de rest van het raceweekend.

Het begin van de tweede oefensessie voor de GP van Portugal werd met een aantal minuten uitgesteld nadat er een probleem was met een putdeksel van de waterafvoer. Uiteindelijk kon de sessie echter met enige vertraging van start gaan en zorgde het bewuste putdeksel niet voor bijkomende problemen.

Eenmaal het licht op groen kregen we meteen heel wat wagens op de baan, de koffiepauze had voor de meeste rijders duidelijk lang genoeg geduurd.

Tijdens de ochtendsessie was Max Verstappen slechts een handvol duizendsten trager dan Valtteri Bottas die in de Mercedes de snelste tijd reed. De Nederlander wou daar tijdens de tweede oefensessie duidelijk verandering in brengen. Bij Mercedes lieten ze zich echter niet doen ...

Uiteindelijk was het Lewis Hamilton die de snelste tijd reed, voor Max Verstappen en teamgenoot Valtteri Bottas. Hamilton was een tiende sneller dan Verstappen maar zijn besttijd was wel trager dan de snelste tijd van Valtteri Bottas deze ochtend.

01 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.837 33

02 Max Verstappen Red Bull 1:19.980 26

03 Valtteri Bottas Mercedes 1:20.181 28

04 Carlos Sainz Ferrari 1:20.197 33

05 Fernando Alonso Alpine 1:20.220 32

06 Esteban Ocon Alpine 1:20.235 31

07 Charles Leclerc Ferrari 1:20.360 33

08 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.418 31

09 Lance Stroll Aston Martin 1:20.427 28

10 Sergio Pérez Red Bull 1:20.516 34

11 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.558 28

12 Lando Norris McLaren 1:20.757 32

13 George Russell Williams 1:20.976 33

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.053 33

15 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.074 32

16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:21.225 22

17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:21.238 32

18 Mick Schumacher Haas 1:21.537 29

19 Nicholas Latifi Williams 1:21.855 31

20 Nikita Mazepin Haas 1:22.638 28