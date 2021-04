Minder coronapatiënten in Limburgse ziekenhuizen, druk op intensieve blijft hoog

“Alle indicatoren gaan in dalende lijn”, zei viroloog Steven Van Gucht vrijdagochtend op de persconferentie van het Crisiscentrum. Dat zien we ook in onze provincie. Het aantal vastgestelde besmettingen tussen 20 en 26 april bedraagt 2.015 in Limburg. Dat zijn er 120, oftewel 6 procent, minder dan de week daarvoor. Het is weliswaar een kleine daling, maar wel de grootste in twee weken tijd.

Ook in de ziekenhuizen komt er stilaan licht aan het einde van een lange, donkere tunnel. Momenteel liggen er 161 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen. Dat zijn er dertig minder dan twee dagen geleden. Het is bovendien het laagste aantal sinds 2 april (160). Het ZOL telt in totaal 49 coronapatiënten (37 op campus Sint-Jan en 12 op campus Maas en Kempen). In Noorderhart in Pelt liggen 44 coronapatiënten, in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt 37.

Opvallend is wel dat het aantal patiënten dat intensieve zorgen nodig heeft, nauwelijks daalt. Van de 161 patiënten in de Limburgse ziekenhuizen liggen er 50 op de intensieve afdeling. Rond dat getal schommelt dat aantal al een hele maand lang. Bijgevolg blijft de druk op die afdeling bijzonder hoog. Ook op nationale schaal zien we dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen sneller daalt dan op de intensieve afdeling (-7 procent tegenover - 5 procent).

