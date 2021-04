Marc Soler slaat dubbelslag in Ronde van Romandië, Ilan van Wilder knap zevende in kletsnatte rit en beste jongere

Marc Soler heeft de derde rit in de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Movistar viel aan op net geen tien kilometer van het einde en kon het peloton achter zich houden. Soler wordt meteen ook de nieuwe leider in het algemene klassement. De 20-jarige Ilan van Wilder verbaasde opnieuw met een knappe zevende plek, waardoor hij de witte trui van beste jongere krijgt.

Na de overwinning van Sonny Colbrelli in de tweede rit, ging het circus van de Ronde van Romandië verder met een etappe rondom Estavayer, in wat een erg leek op het parcours van donderdag.

De top van Les Granges, de laatste klim van de dag, lag op negen kilometer van de finish. Het werd dus een snelle finale, want vanaf de top ging het bijna alleen maar in dalende lijn naar de meet aan de oevers van het meer van Neuchâtel. En opnieuw was er een aankomst beneden.

Twee Belgen in vroege vlucht

Nog een gelijkenis met de tweede etappe: Al vrij vroeg, na een klein uurtje koersen, ontwikkelde er zich een kopgroep, met dat verschil dat er dit keer twee Belgen van de partij waren. De namen: Kobe Goossens (Lotto Soudal), Sander Armée (Qhubeka Assos) Stefan Küng (Groupama-FDJ), Matthias Reutimann ( Swiss Cycling), Stefan Bissegger (EF Education), Charles Quarterman (Trek-Segafredo) en Johan Jacobs (Movistar).

De wedstrijd was, mede door de regenachtige weersomstandigheden, vandaag een stukje lastiger dan gisteren en dat kwam de vluchters goed uit. Het Belgische duo en de rest van de medevluchters kregen een ruimere voorsprong dan in de vorige heuveletappe. De kopgroep liet een maximum voorsprong van iets meer dan vier minuten optekenen.

Kobe Goossens was als eerste boven op de top bij de eerste passage van de Chables (1.8 km aan 6.2%) en Les Granges (2,5 km aan 7,9%). De 25-jarige Belg van Lotto Soudal liet vorig jaar in de Vuelta al flitsen van zijn klimtalent zien.

Soler profiteert van val

INEOS was vastbesloten om hun gele trui te verdedigen en die in het weekend te behouden. Het waren alweer de ploegmaats van Rohan Dennis, de leider in het algemene klassement, die de achtervolging op het groepje koplopers leidden. Met Ganna op kop van het peloton knabbelen ze met mondjesmaat aan de voorsprong van het zevental. Ook de mannen van BORA-hansgrohe en Bahrain Victorious kwamen een handje toesteken en op die manier begon de voorsprong van de aanvallers met rasse schreden te dalen.

Op de laatste beklimming van de Chables moesten ook Bissegger en Jacobs de rol lossen. Küng en Goossens gingen er samen vandoor. De finale werd ontsierd door een valpartij van Stefan Küng (Groupama-FDJ). De Zwitser ging onderuit in de afdaling van de Chables, op 14,5 kilometer van het einde. Onze landgenoot Kobe Goossens kwam daardoor alleen te zitten, maar werd even later weer opgeraapt door het peloton.

Ook leider Rohan Dennis ging tegen de vlakte in diezelfde afdaling. Kort daarna kregen we een nieuwe aanval. Marc Soler sprintte op tien kilometer van de meet verschroeiend weg. Soler was iedereen te slim af en werkte een knappe solo af. De sprint voor de tweede plaats werd gewonnen door Magnus Cort (EF Education-Nippo). Peter Sagan (BORA-hansgrohe) werd derde en vervolledigde het podium.

Van Wilder pakt witte trui

De 20-jarige Ilan van Wilder verbaasde opnieuw met een knappe zevende plek, waardoor hij de witte trui van beste jongere krijgt.

Zaterdag wacht er de renners de koninginnenrit van de Ronde van Romandië. En zoals het hoort, is de aankomst bergop in een koninginnenrit. In totaal telt de vierde etappe vijf beklimmingen, waarvan drie van eerste categorie en twee van tweede categorie. De start is in Alpenstad Sion, waar oud-profwielrenner en voormalig Zwitsers kampioen Jonathan Fumeaux geboren werd.

Uitslag:

1. Marc Soler

2. Magnus Cort Nielsen

3. Peter Sagan

4. Sonny Colbrelli

5. Gorka Izagirre

6. Diego Ulissi

7. Ilan van Wilder

8. Sepp Kuss

9. Ion Izaguirre

10. Rui Costa

