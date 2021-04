De patiënten in onze ziekenhuizen zijn jonger dan tijdens de eerste twee coronagolven, maar nog een opvallende statistiek is dat één op vijf een BMI hoger dan 30 heeft en daarmee obees is. Hoe kunnen die aantallen zo veranderd zijn en is corona ‘een ziekte van mensen met dikke buiken’? Viroloog Steven Van Gucht legt het uit.