Gaan we straks ook dieren vaccineren in België? De taskforce die zich buigt over corona bij beestjes vindt alleszins dat we dat moeten overwegen, onder meer bij primaten in de zoo en honden die naar corona speuren. “We zullen er wel eerst voor moeten zorgen dat hun verzorgers een prik krijgen”, zegt professor Jeroen Dewulf, voorzitter van de taskforce.