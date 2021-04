Leerlingen van De Driehoek gaan op zoek naar bodemdiertjes

Al vroeg vertrokken de kinderen te voet op leerwandeling. In het bos werden ze opgewacht door een begeleider van de Werkgroep Isis. Zij vertelde de leerlingen veel over de diertjes in de bodem. Na veel speurwerk onder dood hout en in de donkere aarde, verzamelden de kinderen deze diertjes in een onderzoekdoos. Aan hand van een zoekkaart zochten ze de juiste naam voor het bodemdiertje. Het werd een erg toffe, leerrijke activiteit.