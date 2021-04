In mei legt elke vogel een ei in een nestkastje van De Sijs

Traditioneel werden er in de winter door de leden van De Sijs Alken nestkastjes gemaakt die in de lente werden opgehangen.

Vogelkring De Sijs Alken was de voorbije maanden actief bij het maken van verschillende soorten nestkasten, die grotendeels door Jos Boussu gemaakt werden. Een 30-tal nestkasten werden in het Kluisbos opgehangen, een gebied van 6 ha aan de grens van Alken en Kortenbos.In Wijer, in een gebied van 50 ha, werden op 2 dagen 55 nestkasten opgehangen voor mezen, steenuilen en bosuilen enzomeer. In deze gebieden werd er samengewerkt met Natuur en Bos. Verder werden de versleten nestkasten in de verschillende parken ook vervangen.