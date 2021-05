PODCAST. Keuzes maken: waarom is dat zo moeilijk? - Evi ontleedt het met Johan Terryn

Keuzes, keuzes, keuzes. We hebben er zoveel, en we krijgen er stress van. Van een praline in een doos tot veranderen van job: telkens weer blijkt kiezen enorm moeilijk. Waarom is dat eigenlijk? Evi praat erover met haar soulmate Johan Terryn, die leidinggevenden coacht. “Kiezen lijkt eng, maar eigenlijk is het dat niet. Want eens we een keuze gemaakt hebben, doet ons brein iets wonderlijks...”