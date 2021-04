Elise Mertens neemt eerste horde in Madrid

De Limburgse, het dertiende reekshoofd, zette de Chinese Shuai Zhang (WTA 44) opzij in twee sets. Het werd 6-3 en 6-3 na een uur en 23 minuten tennis. Het was hun derde onderlinge confrontatie, Mertens leidt nu met 2-1.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de tweede ronde staat Mertens tegenover de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 78) of de Kazachse Elena Rybakina (WTA 22).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 25-jarige Mertens neemt voor de derde keer deel aan het Madrid Open. Bij haar debuut in 2018 werd ze in de eerste ronde gewipt, een jaar later strandde ze in de tweede ronde. Vorig jaar ging het toernooi door de coronacrisis niet door.

Vorige week haalde Mertens nog de finale op het graveltoernooi in Istanbul. Daar werd ze van de titel gehouden door de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 58).