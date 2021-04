Billie Eilish worstelt met slang in nieuwe videoclip

Donderdag onthulde zevenvoudig Grammy-winnaar Billie Eilish de videoclip voor haar nieuwe nummer Your Power, waarin ze wel heel close is met een anaconda. De reusachtige slang heeft ook een naam: Archie. Een anaconda, ook bekend als Zuid-Amerikaanse waterboa, is de grootste slang ter wereld. Ze kan tot elf meter lang worden.

Op het einde van de video belandt Eilish helemaal in de gevaarlijke wurggreep van het dier, wat de boodschap van het nummer over macht versterkt. “Dit is een van mijn favoriete liedjes die ik ooit heb geschreven”, aldus de ster. “Ik voel me erg kwetsbaar om het uit te brengen omdat ik het zo dicht bij mijn hart draag. Dit gaat over veel verschillende situaties die we allemaal hebben meegemaakt. Ik hoop dat dit kan inspireren voor verandering. Probeer je macht niet te misbruiken.”

Nog bijzonder aan de clip, opgenomen op een berghelling in het Californische Simi Valley: de popster heeft het filmpje zelf geregisseerd. Het nummer zelf is geproducet door Billie’s grote broer Finneas en is de derde single van haar tweede studioalbum Happier than ever, dat op 30 juli uitkomt.

