Russische man die drie maanden vast zat in Chinese realityshow mag naar huis

De nachtmerrie van een 27-jarige Russische man zit er eindelijk op. Drie maanden lang zat hij al vast in een Chinese realityshow waarin op zoek gegaan werd naar nieuwe leden voor een boyband, nadat hij spijt had gekregen van zijn deelname en de kijkers herhaaldelijk smeekte om hem naar huis te stemmen. Die deden dat niet, tot nu.

Het 27-jarige Russische model Vladislav Ivanov had zich dit jaar ingeschreven voor de Chinese realityshow Produce Camp, waarin nieuwe leden van een boyband gezocht worden. Hij had dat gedaan nadat de producers van de show, waaraan hij achter de schermen meewerkte, hem gevraagd hadden om eens als winnaar deel te nemen.

Ivanov ging daarop in en was met het vooruitzicht van een nieuw leven vol glitter en glamour vastbesloten het tot het einde uit te zingen. Maar al snel kreeg hij daar spijt van. In de show moeten de deelnemers hun telefoons afgeven zolang de opnames lopen en moeten ze slapen in weinig luxueuze slaapruimtes, en het lag hem niet.

Opstappen bleek helaas geen optie: dat zou contractbreuk betekenen en Ivanov een fikse duit kosten. Dus smeekte de man de kijkers hem naar huis te sturen en zong en presteerde hij met opzet minder goed. Hij pakte bovendien uit met Russische rapliedjes, een hemelsbreed verschil met de Chinese popliedjes van zijn medekandidaten.

Maar de kijkers bleven hem een hand boven het hoofd houden en stemden hem drie maanden lang niet naar huis. “Hou niet van mij, jullie gaan niets aan me hebben”, zei hij onder meer tegen de fans. “Ik ben moe, stuur me niet naar de finale”, probeerde hij bij een volgende gelegenheid.

Pas in de laatste aflevering werd hij eindelijk naar huis gestuurd. Dat postte hij de dag na de uitzending op het sociale medium Weibo. “Eindelijk mag ik naar huis.”

