Wanneer word ik gevaccineerd? Ontdek hier wanneer het jouw beurt is

Op het wekelijkse persmoment rond de vaccinatiestrategie in ons land heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid een nieuwe tool voorgesteld waarmee je een idee krijgt wanneer je gevaccineerd zou kunnen worden. De tool is gebaseerd op de huidige planning en geeft aan wat de datum van de eerste en tweede prik zou kunnen zijn.

De tool toont de data voor mensen tussen 18 en 64 jaar zonder onderliggende aandoening die hen prioriteit geeft voor vaccinatie. “Het gaat om een indicatie, het gaat dus niet om feiten”, benadrukte topman Dirk Dewolf.

Het Agentschap Zorg & Gezondheid geeft nog mee dat de inschatting van de datum op weekniveau gebeurt. “Als er staat ‘maandag 31 mei’ dan slaat dit op ‘in de week van 31 mei’”, klinkt het. “Deze richtdatums zijn onderhevig aan de leveringen van de verschillende producenten en zijn onderhevig aan de vaccinatiegraad die we behalen (in de tool is gerekend aan 100 procent). Hou zeker rekening met een mogelijk verschil van één week vroeger of één week later voor je effectieve uitnodiging en vaccinatiedata.”

De tool vind je hier.

(gjs)