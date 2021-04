Zonhoven gaat in mei geen gras maaien

Het gras en vooral de bloemen gaan in mei volop mogen groeien in Zonhoven. De gemeentelijke groendienst kreeg de opdracht om een maand lang niet te gaan maaien.

“Een ongemaaid stukje graslandschap verandert al snel in een rijkelijk buffet voor beestjes die onmisbaar zijn voor onze biodiversiteit,” legt schepen Johan Schraepen (Open Vld) uit. “Denk maar aan bijen, hommels, kevers, vlinders en andere bestuivers. Zonhoven kan rekenen op een groendienst met echte vakmensen. De bloemen rondom het Vlonderpiëke in het centrum worden na de zomer bijvoorbeeld zo laat mogelijk gemaaid. Zo is het zaad al gevallen, en keren de mooie bloemen elk jaar terug.” TR

Burgemeester Johny De Raeve (Open VLD), wijst er op dat Zonhoven nog enkele stukken topnatuur heeft, die zelfs op Europees niveau zeer zeldzaam zijn geworden. “Al jaren worden alle middelen uit de kast gehaald om onze topvegetatie te beschermen. Op de Teut zet het agentschap Natuur en Bos bijvoorbeeld schapen in om via een natuurlijke begrazing de unieke vegetatie alle kansen te geven.”

Met de ‘Maai Mei Niet’ campagne’ wordt eigenlijk iedereen opgeroepen om het gazon in de maand mei nog niet te maaien, zodat bloemen en dieren meer kansen krijgen.