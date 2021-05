“Wees eerlijk: voor een zoete wafel met topping van rood fruit en honing mogen ze jou toch ook ’s nachts wakker maken? Probeer ook eens wat nieuws, want een hartige wafel is minstens zo lekker!” Zo probeert de Marokkaans-Nederlandse chef Mounir Toub de falafelwafel aan de man te brengen. Het is echter niet een liefde voor zoete wafels die mij aanzet tot het kiezen van dit recept.