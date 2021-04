Sociaal Huis De Semper organiseert eerste online jobdate

Burgemeester Patrick Dewael: “De trajectbegeleiders van het Sociaal Huis de Semper zorgen voor tewerkstellingskansen voor Tongenaren die een leefloon ontvangen. Tewerkstelling blijft immers de belangrijkste hefboom om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving. De trajecten zijn steeds in evolutie en spelen creatief in op nieuwe mogelijkheden. Zo klonk het voorstel tot online jobdaten meteen verleidelijk en het is ook nog eens coronaproof.”De trajectbegeleiding omvat een brede waaier aan mogelijke trajecten en integrale begeleidingen. “De jobdates in Vlaanderen vormen de gelegenheid bij uitstek voor werkzoekenden of cursisten om aan het einde van hun beroepsopleiding uitzendkantoren te ontmoeten met een concreet jobaanbod. Tijdens een kennismakingsgesprek met uitzendconsulenten krijgen zij de kans hun profiel en competenties in de verf te zetten. De bijeenkomsten duren meestal een halve dag,” aldus Guy Schiepers, schepen van Werk.Het Sociaal Huis de Semper selecteerde 8 werkzoekenden/leefloongerechtigden. Zes interimkantoren uit de regio schreven zich in voor de jobdate. “Deze eerste online jobdate hebben we bewust kleinschalig en laagdrempeling gehouden met het oog op een positieve ervaring zowel voor de werkzoekenden als de uitzendkantoren. TRAVI bood de nodige ondersteuning aan de werkzoekenden/leefloongerechtigden bij hun inschrijving bij de verschillende interimkantoren. De trajectbegeleider biedt de nodige ondersteuning gedurende het hele traject voor het zoeken naar een geschikte job,” besluit Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.