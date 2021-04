Meeste Nederlandse partijen sluiten nieuwe regering met premier Rutte niet bij voorbaat uit

In Nederland sluiten alleen de rechts-populistische Partij voor de Vrijheid (PVV), de Socialistische Partij (SP) en het radicaal-linkse BIJ1 op voorhand deelname aan een nieuwe regering uit als daarvan de demissionaire rechtsliberale premier Mark Rutte deel uitmaakt. Dat schrijft informateur Herman Tjeenk Willink in zijn eindverslag. Volgens hem is het verder belangrijk dat een nieuwe informateur direct aan de slag gaat met een plan om uit de coronacrisis te komen.