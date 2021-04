Laura Tesoro kopt binnen: “Wat de andere coaches van ‘The voice’ nog moeten leren? Van mij niet te onderschatten”

Op 24-jarige leeftijd heeft Laura Tesoro haar carrière al stevig op de rails. Sinds haar deelname aan The voice in 2014 ging het steil bergop, met een tiende plaats op het Eurovisiesongfestival in 2016 als hoogtepunt. Het hoeft dus niet te verbazen dat de artieste zo snel mogelijk terug op een podium wil staan. Maar voor het zover is, mag ze alvast enkele stellingen aanvullen in onze videorubriek ‘kopt binnen’.

(kmlo)