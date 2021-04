Als vakbonden en directie voor vijf mei niet tot een akkoord komen dan gaan de Lidl-vestigingen in ons land dicht zoals op 1 mei 2018. — © Chris Nelis

GENK

Bediendevakbond BBTK dreigt er mee in alle warenhuizen van Lidl te staken als tegen woensdag 5 mei geen akkoord bereikt is. Vakbonden en directie liggen als sinds gisteren in onmin omdat de werkdruk voor de werknemers onhoudbaar zou zijn.