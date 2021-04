De koninklijke serres van Laken gaan van 13 mei tot en met 6 juni open voor het publiek. Dat is een maand later dan gewoonlijk. Reserveren is verplicht en de kleinere serres blijven dicht, maar bij het Paleis zijn ze “heel tevreden” dat, in tegenstelling tot vorig jaar, de opening kan doorgaan. Voor het eerst is er ook een uitgebreid buitenparcours.