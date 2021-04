Leerlingen Don Bosco Helchteren vervaardigen troostplek

Het idee ontstond bij Gorssen na de hartverwarmende oproep van Ferm om via de 'Plant troost'-actie collectieve troostplekken in te richten in Vlaanderen.De leerlingen plaatsten een paneel met een gedicht dat troost biedt. Leden van Ferm zullen op deze plek bloembollen planten die symbool staan voor veerkracht en hoop. De bloemen zullen bloeien en op hun mooist zijn in het voorjaar, het moment waarop corona het hardst toesloeg.