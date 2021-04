Nieuwe reglementen voor stadspark De Motten en Pliniuspark

Burgemeester Patrick Dewael: “Voor het stadspark de Motten bestond al een reglement sedert 2008. Door de hernieuwing van het stadspark was het noodzakelijk om het bestaande reglement aan te passen. We hebben op de Motten nu immers een prachtig belevings- en waterplein en een cool skatepark voor onze jongeren.”Enkele aandachtspunten: fietsen zijn toegelaten, maar motorvoertuigen en speed pedelecs zijn verboden; verbod op loslopende honden, hondenpoep en zwerfvuil; spelen op het waterplein mag; het waterplein is verboden voor honden, fietsen, skateboards, steps en andere toestellen.“Ook voor het Pliniuspark was het noodzakelijk een reglement op te stellen naar analogie met het reglement van de Motten. Met daarbij nog bijkomende extra bepalingen voor de parking, camperparking, skatepark en het zwembad,” besluit burgemeester Patrick Dewael.