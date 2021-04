Eerste editie Ambachtenroute verschuift naar 28 en 29 augustus

Schepen van Cultuur en Erfgoed An Moons: “Een moeilijke beslissing maar één ding is zeker: uitstel is geen afstel! De geplande Ambachtenroute verschuift naar zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021. Op beide dagen zetten de deelnemers de deuren van hun winkel, atelier, huis of tuin wagenwijd voor je open van 10 tot 18 uur. De Ambachtenroute vormt zo de ideale afsluiter van de zomer. Als opwarmer voor de route zullen we een aantal Beringse makers, die in het kader van Erfgoeddag 2019 genomineerd werden als ‘favoriete makers’, vanaf midden mei alvast online in de kijker zetten.” “Stad Beringen kijkt ernaar uit om lokaal vakmanschap onder de aandacht te brengen in het kader van het traject ‘Handmade in Beringen’. Als bezoeker maak je van dichtbij kennis met uniek maatwerk en vakwerk van bij ons. Het belooft alvast een weekend te worden boordevol talent, creativiteit en passie!”, aldus schepen An Moons. De overzichtstentoonstelling in de galerij van Casino Beringen is open van zaterdag 28 augustus t.e.m. zondag 12 augustus van 14 tot 17 uur, behalve op zaterdag en zondag. De tentoonstelling is uiteraard ook open tijdens het weekend van de Ambachtenroute. Meer info: www.beringen.be/ambachtenroute of ambachtenroute@beringen.be Foto: Katelijne Sohl, goudsmid