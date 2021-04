Steeds meer jongeren krikken onzekerheid op bij een wandelcoach

In Bilzen krijgt leerkracht Sofie Vinken in haar praktijk als wandelcoach dan ook steeds meer jonge mensen over de vloer die samen met haar en de Border Collie Ritz de natuur in trekken om al wandelend en pratend inzicht te krijgen in hun angsten en onzekerheden.

Deze aanhoudende virustijd is een rare en verwarrende tijd. “Zeker voor jonge mensen gaat dit gepaard met onzekerheid. Dat merk ik steeds vaker in mijn praktijk”, stelt begeleidingscoach Sofie Vinken (37) uit Bilzen. “Dat kan gaan van eenzaamheid tot onrustigheid. Ik merk dat ook als leerkracht in de vakken maatschappij en welzijn die ik doceer in de secundaire school. Ik ben vertrokken als begeleider van startende leerkrachten en heb me van daaruit me verder ontwikkeld tot coaching ook buiten de school.” En de vraag naar een coach is enorm. “Jongeren, studenten maar ook ouderen hebben nood aan begeleiding. Daarom dat ik zowel individueel als via kleine groepjes in workshops tracht oplossingsgerichte resultaten te boeken. Om hulp vragen is uiteraard nog steeds een taboe, al merk ik dat door het aanbieden van wandelcoaching die drempel enorm is verlaagd. Samen met onze Border collie Ritz trek ik met de jongeren de natuur in. Ritz kan een echte ijsbreker zijn. Ook tijdens workshops gaan we onderling in gesprek. Dan komt vaak naar voren hoe corona hun isolement, vaak in volle puberteit heeft vergroot, dat zorgt voor onzekerheid. Heel veel jongeren zitten vaker verplicht thuis met alleen maar contacten via telefoon of computer. Dat gebrek aan een sociaal netwerk gaat uiteraard doorwegen op het welzijn”, aldus Sofie.

Emoties worden al wandelend makkelijker bespreekbaar

Ook de 13-jarige Marie zocht heil bij wandelcoach Sofie. “Door de lockdown vielen vele activiteiten weg. Dansen en paardrijden gingen niet meer door en eigenlijk zat ik constant binnen. Normaal maakte ik al eens een babbeltje met mijn oma en opa, maar ook dat was niet meer mogelijk. Mijn ouders merkten dat ik onrustig was en mijn frustraties opkropte. Mijn familie had gehoord van wandelcoaching. In de natuur kon ik samen met deze begeleiding mijn emoties leren benoemen en mijn zelfvertrouwen kreeg hierdoor een flinke boost”, aldus Marie. Ook krijgt wandelcoach Sofie regelmatig te maken met ernstige psychische klachten. “Wanneer ik merk dat iemand speelt met zelfmoordgedachten breng ik hem of haar in contact met hulpverleners in dit vakgebied. Want een coach is geen psycholoog.” De agenda van Sofie staat aardig vol. “De workshops, zelfs in december zijn al volzet. Ik ben blij dat ik in deze specifieke methodiek die wandelcoaching is kan helpen bij het maken van een plan om de problemen waar jongeren en ouderen mee worstelen concreet aan te pakken.” (JoGe)

Johnny Geurts