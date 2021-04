Red Lions openen Hockey Pro League tegen Duitsland, Red Panthers beginnen tegen Nederland

De Belgische hockeyvrouwen spelen op 6 en 7 oktober in Nederland tegen de regerende wereldkampioen voor de opening van het derde seizoen in de Hockey Pro League. De eerste afspraak voor de wereldkampioen bij de mannen, België, is een duel met Duitsland, op 16 en 17 oktober in eigen land. Dat blijkt uit de speelkalender die de Internationale Hockeyfederatie (FIH) vrijdag heeft bekendgemaakt. De competitie eindigt op 30 juni 2022.