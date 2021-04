Voorzitster organisatiecomité: “Kans bestaat dat Olympische Spelen in Tokio zonder toeschouwers moeten plaatsvinden”

Het is mogelijk dat de komende Olympische Spelen in Tokio zonder toeschouwers zullen plaatsvinden. Dat heeft Seiko Hashimoto, voorzitster van het organisatiecomité, vrijdag verteld in een interview met het persagentschap AFP.

Op minder dan drie maanden van de Spelen, die op 23 juli beginnen, herhaalde Seiko Hashimoto dat de organisatoren er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat de Spelen niet geannuleerd moeten worden. Maar volgens Hashimoto kan er zich een situatie voordoen waarin het helemaal niet mogelijk is om toeschouwers toe te laten. De Spelen kunnen enkel een succes worden indien de organisatoren de atleten en de Japanse bevolking “volledig” beschermen, aldus Hashimoto.

Gezien de onzekerheden rond de coronapandemie beslisten de organisatoren vorige week om pas in juni de knoop door te hakken of Japanse toeschouwers worden toegelaten. Dat buitenlandse fans deze zomer niet welkom zijn in de Japanse hoofdstad, was al langer bekend.

In Tokio en andere delen van Japan gaan de coronacijfers al een tijd de verkeerde kant uit. De voorbereidingen op de Spelen, die al met een jaar zijn uitgesteld, worden daardoor flink verstoord. In Tokio en drie andere departementen werd zondag voor de derde keer de noodtoestand uitgeroepen, waardoor sportevenementen achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. Een meerderheid van de lokale bevolking sprak zich intussen uit tegen het organiseren van de Spelen deze zomer en wil een nieuw uitstel of zelfs een volledige annulering.