Advocaat ondervraagde Antwerp-directeur D’Onofrio: “Geen sprake van gouden tip”

Luciano D’Onofrio (midden) samen met François Fornieri (links) in het gezelschap van Eric Gerets in Qatar. — © BELGA

Antwerp-directeur Luciano D’Onofrio heeft zonder kleerscheuren de ondervraging doorstaan van de anti-corruptiespeurders, die op zoek waren naar elementen van voorkennis bij de aankoop van aandelen van Mithra, het farmabedrijf van D’Onofrio’s vriend François Fornieri. “Dat mijn cliënt zelfs niet in verdenking werd gesteld, verwondert mij niet. Hij heeft nooit verhuld dat hij aandelen heeft gekocht van Mithra, maar hij heeft daarvoor nooit een gouden tip gekregen van Fornieri of om het even wie”, zegt zijn advocaat meester Paul Delbouille.