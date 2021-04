Een gezellig terras met buitenkeuken als blikvanger: binnenkijken in het brede rijhuis van Ophélie Slimbrouck — © Billie

Hoewel ze de gevel eerst afschuwelijk vond, zag Ophélie Slimbrouck potentieel in het brede huis in Assebroek, bij Brugge. Na een ingrijpende verbouwing werd het een thuis waar genoeg ruimte is voor een jong en druk gezin.

()