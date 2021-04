Speelotheek weer open zonder afspraak

De speelotheek in het administratief centrum is vanaf deze week opnieuw open op vaste tijdstippen. Ouders kunnen er heel wat speelgoed gratis lenen voor kinderen van 3 maanden tot 12 jaar.

Speelgoed van de speelotheek kan je maximum drie weken ontlenen. De speelotheek is open op maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur, op woensdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op donderdag, vrijdag én zaterdag van 9 tot 12 uur. Dinsdag is de speelotheek open op afspraak van 9 tot 12 uur. Een afspraak maken buiten de openingsuren kan telefonisch via 011/48.01.17 of 0473/30.14.39 (Sonja Doomen) of via 0498/25.83.97 (Evelien De Keyser).