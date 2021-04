Ophef in Japan na dood van sumoworstelaar die ongelukkig op zijn hoofd terechtkwam

In Japan is een 28-jarige sumoworstelaar in het ziekenhuis overleden nadat hij tijdens zijn laatste gevecht zwaar ten val kwam. Het overlijden zorgde voor een schokgolf in Japan en er wordt opgeroepen tot een beter medisch kader binnen de sport.

Mitsuki Amano, die vocht onder de naam Hibikiryu, kwam woensdag om het leven door ernstige problemen met zijn ademhalingsstelsel, meldt de Japanse Sumovereniging (AJS).

De sumoworstelaar, die vocht in de vierde divisie, viel op 26 maart op zijn hoofd toen hij door zijn tegenstander op de grond werd gegooid. De beelden, waarop ook te zien is dat Hibikiryu roerloos op zijn buik bleef liggen in de Dohyo, werden uitgebreid gedeeld op het internet.

Het publiek en de internetgebruikers reageren geschokt op het feit dat er lang gewacht werd vooraleer de sumoworstelaar medische bijstand kreeg. Hij werd op zijn rug gedraaid door medewerkers van de wedstrijd, maar volgens medische experts hadden professionele zorgverleners dat moeten doen.

Volgens de AJS is er voorlopig nog geen duidelijkheid of er een verband is tussen de blessure en het overlijden. Er zullen pas eventuele nieuwe regels in verband met medische spoedprocedures aangekondigd worden als daarover een formele beslissing is genomen, aldus een woordvoerder.