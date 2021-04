Wereldwinkel Herk-de-Stad biedt meeneemversnapering op 8 mei: Dag Eerlijke Handel

Met het aanbieden van de meeneemvesnapering nodigen de vrijwilligers iedereen uit om de wereld achter de winkel te leren kennen. Iedere bezoeker maakt ook kans op een verwenpakket met een waarde van 50 euro. World Fair Trade Day wordt elk jaar georganiseerd op de tweede zaterdag van de maand mei. Koffie was – naast rietsuiker – het eerste product dat bij de start van de Oxfam Wereldwinkels 50 jaar geleden werd aangeboden. De Oxfam Wereldwinkels waren de eerste in België die aan de slag gingen met eerlijke koffie en kunnen zich met recht de fairtradekoffiepionier van België noemen. Ondertussen is de Oxfam nog steeds een van de best verkochte fairtradekoffiemerken van het land. Naast de verkoop van producten voert Oxfam België ook actie, doet het ook aan beleidswerk, partnerwerking en sensibilisering.Je vindt de Oxfam Wereldwinkel van Herk-de-Stad op Markt 27. De winkel is op zaterdag open van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17 uur. Info: tel. 013/32.51.80, herk-de-stad@oww.be. LW