Antwerps schepen reageert op zaak-El Kaouakibi: “Ik sta recht in mijn schoenen”

“Neen, ik heb nooit overwogen om ontslag te nemen.” Dat zegt voormalig Antwerps schepen van Jeugd en huidig schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) in een exclusief interview over het dossier Let’s Go Urban (LGU). Zij ontkent de insinuaties over persoonlijke banden tussen haar en LGU-oprichtster Sihame El Kaouakibi waardoor de vzw een voorkeursbehandeling zou hebben gekregen. “Verontwaardiging en boosheid wisselden elkaar geregeld af over wat ik allemaal las in de pers”, zegt Ait Daoud.