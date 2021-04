Publiek weldra opnieuw toegelaten in Frankrijk: voetbalbond vraagt 30% van het Stade de France te vullen voor bekerfinale

Vanaf 19 mei is opnieuw publiek toegelaten bij sportevenementen in Frankrijk. Dat blijkt uit de aankondigingen van president Emmanuel Macron donderdagavond. In zaal zijn vanaf 19 mei 800 toeschouwers toegelaten, buiten is de aanwezigheid van 1.000 toeschouwers toegestaan terwijl de avondklok pas om 21u ingaat.