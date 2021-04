Kevin Durant helpt Brooklyn aan zege tegen Indiana in NBA, blessure voor Antetokounmpo

Met 42 punten heeft Kevin Durant donderdag Brooklyn aan een 113-130 zege bij Indiana geholpen in de NBA. Milwaukee-ster Giannis Antetokounmpo liep een enkelblessure op en moest toekijken hoe zijn team met 143-136 onderuit ging tegen Houston, de rode lantaarn in de Western Conference.

Durant deelde tegen de Pacers ook tien assists uit. De Nets, al zeker van een ticket voor de play-offs, staan met 43 zeges en 20 nederlagen aan de leiding in de Eastern Conference. Brooklyn telt twee zeges meer dan eerste achtervolger Philadelphia, dat één match minder heeft gespeeld.

Tegen Milwaukee was Houston-shooting guard Kevin Porter Jr de man van de match met 50 punten en 11 assists. Al in de eerste minuut verloren de Bucks ster Antetokounmpo, die zijn rechterenkel verstuikte. Milwaukee, nog niet zeker van de play-offs, is derde in de Eastern Conference.

Verder versloeg Denver Toronto met 121-111. Het was de vierde opeenvolgende zege voor de Nuggets, vierde in de Western Conference.