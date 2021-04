Drie positieve speekseltests afgelegd bij controleactie rond inbraken

De politiezones Tongeren-Herstappe, Kanton Borgloon en Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken hebben donderdag 34 voertuigen en 60 personen grondig gecontroleerd. Dat gebeurde in het kader van een actie tegen woninginbraken en rondtrekkende dievenbendes. Er werden geen inbrekers of inbrekersmateriaal gevonden. Drie bestuurders bleken wel onder invloed van drugs. Eén iemand had drugs bij. Er werden twee geseinde personen gevonden. Dergelijke acties zullen in de toekomst herhaald worden. siol