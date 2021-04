Bouchez reikt de hand naar De Wever na nederlaag in De Container Cup, De Wever heeft al nieuw sportief doel

“Take this Bouchez, dat zal u leren van mij eraf te rijden!” Met veel leedvermaak vermorzelde Bart De Wever zijn politieke rivaal donderdagavond in De container cup. De burgemeester van Antwerpen ging als een bezetene tekeer in de container en won met maar liefst vier minuten voorsprong. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez reageerde sportief en wil De Wever op een etentje te trakteren als op 8 mei de terrassen opnieuw opengaan.