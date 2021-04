Afgelopen maandag viel al het derde dodelijke slachtoffer in evenveel weken op de E313. De werfzone in Geel en de vele files blijven voor grote problemen zorgen. Toch blijkt uit cijfers dat de E313 niet per definitie gevaarlijk is. Er spelen immers nog andere factoren, zegt een verkeerspsycholoog: smartphones en touchscreens, een vals gevoel van veiligheid in onze moderne wagens en een foute inschatting van de risico’s.